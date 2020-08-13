Слуцкая заявила, что не ставит цель вырастить чемпионку из своей дочери

Знаменитая в прошлом фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о своей дочери Варваре.

По словам экс-фигуристки, её дочь занимается этим же видом спорта с четырёх лет. При этом Слуцкая просит тренера Вазгена Азрояна, чтобы он не выделял Варвару, а, напротив, относился к девочке строже.

«Иной раз она, конечно, обижается, но я ей объясняю, что раз она носит фамилию Слуцкая, она должна быть в два раза сильнее, чем она есть на сегодняшний день, должна много и упорно трудиться. Но при всём этом у меня нет цели сделать из своей дочки чемпионку. Главное, что сейчас фигурное катание ей правда очень нравится», — приводит слова Слуцкой «Собеседник».

Ранее сообщалось, что чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева заявила о желании в будущем завести козу.