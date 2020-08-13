СМИ: «Бешикташ» хочет арендовать Дзюбу
- Reuters
Как сообщает Orta Cizgi, клуб прорабатывает вариант с арендой 31-летнего игрока, после того как отказался от подписания контракта с итальянским нападающим Марио Балотелли из-за его высокой зарплаты.
Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года. В его активе 75 голов и 53 голевые передачи в 178 матчах за петербургский клуб, в составе которого он два раза стал чемпионом РПЛ, ещё дважды выиграл Кубок и трижды — Суперкубок России.
Ранее сообщалось, что ЦСКА объявил о переходе футболиста Жамалетдинова в «Уфу».