СМИ: «Бешикташ» хочет арендовать Дзюбу

Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» рассматривает возможность аренды нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

Как сообщает Orta Cizgi, клуб прорабатывает вариант с арендой 31-летнего игрока, после того как отказался от подписания контракта с итальянским нападающим Марио Балотелли из-за его высокой зарплаты.

Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года. В его активе 75 голов и 53 голевые передачи в 178 матчах за петербургский клуб, в составе которого он два раза стал чемпионом РПЛ, ещё дважды выиграл Кубок и трижды — Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что ЦСКА объявил о переходе футболиста Жамалетдинова в «Уфу».