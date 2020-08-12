Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов 14 августа проведёт пресс-конференцию в Москве.

Об этом сам спортсмен сообщил в своём Instagram.

«Думаю, у наших СМИ много вопросов ко мне. Событие пройдёт в офлайн-формате в конференц-зале московского отеля StandArt, но все желающие смогут посмотреть пресс-конференцию в онлайн-формате на YouTube-каналах GFC MMA Oficial, Gorilla Energy и Buka Boxing», — написал Нурмагомедов.

Следующий бой Нурмагомедова запланирован на 24 октября в рамках турнира UFC 254. Его соперником станет временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке с Гэтжи.