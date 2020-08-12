«Спартак-2» возглавил таблицу ФНЛ после победы над «Томью»

«Спартак-2» обыграл в гостях «Томь» в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Хозяева открыли счёт в начале первого тайма, когда отличился Илья Визнович. Вскоре Денис Талалай срезал мяч в свои ворота, а в середине второй 45-минутки Степан Оганесян принёс победу москвичам. Незадолго до этого его партнёр Силванус Нимели не реализовал пенальти.

Успех позволил «Спартаку-2» возглавить турнирную таблицу ФНЛ. Остальные клубы проведут свои матчи позже.

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