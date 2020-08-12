Домрачева призвала стороны конфликта в Белоруссии к цивилизованному решению проблемы
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- РИА Новости
По словам спортсменки, её беспокоит ситуация на улицах городов страны. В частности, Домрачева призвала обе стороны конфликта уважать и слышать друг друга, а также спокойно и цивилизованно решать проблемы.
«Не впадайте в крайности, есть и другие, гуманные методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться людьми», — написала она в Instagram.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по биатлону Александр Логинов отложил начало второго предсезонного сбора в Сочи из-за простуды.