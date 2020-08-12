Домрачева призвала стороны конфликта в Белоруссии к цивилизованному решению проблемы

Короткая ссылка
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева выступила с обращением к жителям Белоруссии.
Домрачева призвала стороны конфликта в Белоруссии к цивилизованному решению проблемы
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По словам спортсменки, её беспокоит ситуация на улицах городов страны. В частности, Домрачева призвала обе стороны конфликта уважать и слышать друг друга, а также спокойно и цивилизованно решать проблемы.

«Не впадайте в крайности, есть и другие, гуманные методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться людьми», — написала она в Instagram.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по биатлону Александр Логинов отложил начало второго предсезонного сбора в Сочи из-за простуды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить