СМИ: Ломовицкий отправится в аренду в «Химки»

Вингер московского «Спартака» Александр Ломовицкий проведёт следующий сезон в аренде в подмосковных «Химках».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации издания, опередить тульский «Арсенал» и ещё один клуб РПЛ в борьбе за аренду 22-летнего футболиста помогла личная позиция министра спорта Московской области Романа Терюшкова, который поддержал кандидатуру игрока. Сообщается, что зарплату футболисту будет выплачивать «Спартак».

Сезон-2019/20 Ломовицкий провёл на правах аренды в тульском «Арсенале». На его счету два мяча в 27 матчах за команду.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отдаст Мелкадзе в аренду в «Ахмат».