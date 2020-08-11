СМИ: Ломовицкий отправится в аренду в «Химки»

Короткая ссылка
Вингер московского «Спартака» Александр Ломовицкий проведёт следующий сезон в аренде в подмосковных «Химках».
СМИ: Ломовицкий отправится в аренду в «Химки»
  • © Михаил Шапаев/официальный сайт РФС

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации издания, опередить тульский «Арсенал» и ещё один клуб РПЛ в борьбе за аренду 22-летнего футболиста помогла личная позиция министра спорта Московской области Романа Терюшкова, который поддержал кандидатуру игрока. Сообщается, что зарплату футболисту будет выплачивать «Спартак».

Сезон-2019/20 Ломовицкий провёл на правах аренды в тульском «Арсенале». На его счету два мяча в 27 матчах за команду.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отдаст Мелкадзе в аренду в «Ахмат».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить