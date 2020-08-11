Источник: Фарфаном интересуется клуб Бекхэма в MLS

Бывший нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан может продолжить карьеру в составе команды «Интер Майами», выступающей в американской Высшей футбольной лиге (MLS).

Об этом сообщает Americatv. По информации источника, 35-летним перуанцем интересуются «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, и «Нью-Йорк Сити». Среди претендентов на игрока называется и бразильский «Интернасионал».

1 августа Фарфан стал свободным агентом по истечении срока контракта с «Локомотивом». В прошлом сезоне перуанец провёл три матча и забил один мяч, пропустив большую часть турнира из-за травмы.

Ранее «Локомотив» объявил о продлении контракта с футболистом Магкеевым.