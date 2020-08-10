Губерниев отреагировал на судейский скандал вокруг «Спартака»

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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о намерении сняться с чемпионата России из-за проблем с судейством.
Губерниев отреагировал на судейский скандал вокруг «Спартака»
  • РИА Новости

«Видимо, «Спартак» решил сняться в кино. Дав слово — держи. В нашем футболе много скандалов, разночтений и чертовщины. Мы начали уже забывать про сам футбол, красоту, игру. Может, владельцам «Спартака» авторитета не хватает? Но я им симпатизирую. Слишком много совпадений со стороны судейства. Обидно, что забываем о спорте. Как авторитетного футбольного обозревателя, меня это тревожит», — сказал Губерниев «Чемпионату».

После матча первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2) владелец «Спартака» Леонид Федун был недоволен судейством  и заявил, что его команда снимется с чемпионата.

Ранее Губерниев иронично отреагировал на возможное снятие «Спартака» с РПЛ.

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