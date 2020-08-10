Газизов прокомментировал слухи о том, что «Химки» являются неофициальным фарм-клубом «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым «Химки» являются неофициальным фарм-клубом красно-белым.

«Отношений никаких. Это смешно. Как только подобное выдумывается... Мы просто соседи. Тушино — Подмосковье. Да, я знаю многих людей в «Химках», многих игроков. Но я и в РПЛ многих знаю. Это раздувается. Кому-то подобное интересно. Пытаются раскачать почву под «Спартаком», — заявил Газизов в эфире «Матч Премьер».

По словам генерального директора «Спартака», не является подзрительным и тот момент, что «Химки» перед началом сезона возглавил Дмитрий Гунько, который ранее работал в системе красно-белых.

Ранее Газизов пообещал, что «Спартак» выступит с заявлением.