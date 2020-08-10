Президент «Урала»: я с детства не люблю «Спартак», но так судить — это безобразие

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Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал судейский скандал в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Сочи».
Президент «Урала»: я с детства не люблю «Спартак», но так судить — это безобразие
  • РИА Новости

«Я с детства не люблю «Спартак», но так судить — это безобразие! Команда вчера играла, команда вчера бежала. Какая может быть оценка, когда Казарцеву может подсказать резервный арбитр, а ещё наш товарищ Еськов смотрит VAR?! И они не видят такие вопиющие моменты. Считаю, что оба пенальти несправедливые. Многие ещё до этого говорили, что Казарцев не умеет судить. Он судейское дно, а ещё мы приглашаем специалистов из Венгрии, которые должны их чему-то научить. Жалко «Спартак»! Он не заслужил такого судейства», — приводит слова Иванова kp.ru.

«Спартак», ведя в счёте 0:2, упустил победу из-за двух пенальти в пользу «Сочи».

Ранее в РФС подтвердили, что арбитры матча «Спартак» — «Сочи» пройдут проверку на полиграфе.

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