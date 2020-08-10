Широков о намерении Федуна снять «Спартак» с РПЛ: он человек слова, сказал — сделает

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал заявление владельца клуба Леонида Федуна о намерении снять команду с чемпионата.

«Федун — человек слова, сказал — сделает. Верю ли я в судейский заговор против «Спартака»? Нет, просто такой уровень судейства. К сожалению для «Спартака», это часто в последнее время идёт не в его пользу. Вот и всё», — приводит слова Широкова Sport24.

Федун заявил о намерении снять «Спартак» с РПЛ после матча первого тура с «Сочи», в котором его команда упустила победу из-за двух пенальти в пользу соперника.

Ранее Виктор Кашшаи признал, что второй пенальти в ворота «Спартака» в матче РПЛ с «Сочи» назначен ошибочно.