Романцев о матче с «Сочи»: такие пенальти снятся тренерам и футболистам только в страшных снах

Прославленный тренер, бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев высказал мнение о судействе матча «Сочи» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У меня просто нет слов. Уверен, что такие же чувства у миллионов болельщиков, которые смотрели этот матч. Не только у спартаковских болельщиков, а у всех. Такие пенальти снятся тренерам и футболистам только в страшных снах. Мне жалко ребят! Не всё у «Спартака» было здорово, но свои три очка команда заработала! Я никогда не был против VAR, а когда работал тренером, даже мечтал о нём. Теперь не пойму зачем», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

«Спартак», ведя в счёте 0:2, упустил победу благодаря двум пенальти в пользу «Сочи».

Ранее Леонид Федун заявил, что намерен снять команду с чемпионата РПЛ.