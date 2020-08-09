«Арсенал» и «Ахмат» сыграли вничью в первом туре РПЛ
Тульский «Арсенал» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
- @pfc_arsenal
Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 0:0.
Во втором туре «Арсенал» на своём поле примет «Уфу», а «Ахмат» на выезде сыграет со «Спартаком».
Ранее сообщалось, что дубль Реми Кабеллы помог «Краснодару» разгромить «Уфу» в первом туре РПЛ.
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