Куницкая оценила свою победу над Столяренко на турнире UFC Vegas 6

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Россиянка Яна Куницкая прокомментировала свою победу над представительницей Литвы Юлией Столяренко на турнире UFC Vegas 6.
Куницкая оценила свою победу над Столяренко на турнире UFC Vegas 6
  • Reuters

«Как оцениваю поединок? По результату, и им я довольна. Я ожидала, что бой будет тяжёлым. Я всегда настраиваюсь на тяжёлый поединок. На таком уровне лёгких боев нельзя ждать», — рассказала Куницкая RT.

Она отметила, что сделала ставку на клинч в поединке со Столяренко, поскольку чувствует себя уверенно в данном элементе.

«Ощущения когда Столяренко поймала меня на рычаг локтя? Мы хорошо подготовились к защите из всех позиций. Я чувствовала себя в безопасности. Перестраховывалась ли по ходу боя? Да, так как основная цель всегда победа, иногда приходится быть осторожной», — добавила россиянка.

Ранее сообщалось, что Куницкая победила Столяренко на UFC Vegas 6.

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