Стало известно, почему Влашич пропускает матч РПЛ с «Химками»

В пресс-службе московского ЦСКА рассказали, почему хорватский футболист Никола Влашич не принимает участия в матче первого тура чемпионата России сезона-2020/21.

Как отметили в пресс-службе армейского клуба, причиной отсутствия Влашича в заявке стало наличие мышечной травмы у хорватского легионера.

Влашич известен по выступлениям за хорватский «Хайдук» и английский «Эвертон». В 2018 году он пополнил состав ЦСКА. В прошедшем сезоне он провёл 38 матчей, в которых отметился 13 голами и семью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Алан Дзагоев забил свой первый мяч за 29 месяцев.