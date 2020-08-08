Стало известно, почему Влашич пропускает матч РПЛ с «Химками»

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В пресс-службе московского ЦСКА рассказали, почему хорватский футболист Никола Влашич не принимает участия в матче первого тура чемпионата России сезона-2020/21.
Стало известно, почему Влашич пропускает матч РПЛ с «Химками»
  • РИА Новости

Как отметили в пресс-службе армейского клуба, причиной отсутствия Влашича в заявке стало наличие мышечной травмы у хорватского легионера.

Влашич известен по выступлениям за хорватский «Хайдук» и английский «Эвертон». В 2018 году он пополнил состав ЦСКА. В прошедшем сезоне он провёл 38 матчей, в которых отметился 13 голами и семью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Алан Дзагоев забил свой первый мяч за 29 месяцев.

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