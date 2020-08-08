Двукратный чемпион Евролиги по баскетболу заболел коронавирусом

Форвард греческого баскетбольного клуба «Олимпиакос» двукратный чемпион первенства Европы Костас Папаниколау сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщается на официальном сайте «Олимпиакоса», у Папаниколау диагностирован коронавирус. Тем не менее заболевание протекает бессимптомно. Баскетболист находится в самоизоляции дома, за его состоянием наблюдает медицинский штаб греческого коллектива.

Папаниколау известен по выступлениям за «Олимпиакос», «Барселону», «Хьюстон Рокетс» и «Денвер Наггетс». Он является двукратным чемпионом Евролиги.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис заболел коронавирусом.