Двукратный чемпион Евролиги по баскетболу заболел коронавирусом

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Форвард греческого баскетбольного клуба «Олимпиакос» двукратный чемпион первенства Европы Костас Папаниколау сдал положительный тест на коронавирус.
Двукратный чемпион Евролиги по баскетболу заболел коронавирусом
  • ©olympiacosbc.gr

Как сообщается на официальном сайте «Олимпиакоса», у Папаниколау диагностирован коронавирус. Тем не менее заболевание протекает бессимптомно. Баскетболист находится в самоизоляции дома, за его состоянием наблюдает медицинский штаб греческого коллектива.

Папаниколау известен по выступлениям за «Олимпиакос», «Барселону», «Хьюстон Рокетс» и «Денвер Наггетс». Он является двукратным чемпионом Евролиги.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис заболел коронавирусом.

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