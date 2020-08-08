Непомнящий подверг критике Тедеско

Российский тренер Валерий Непомнящий нелестно высказался о наставнике «Спартака» Доменико Тедеско.

По мнению специалиста, его коллега вызывающе ведёт себя во время матчей.

«Он очень эмоциональный, во время матча ведет себя не слишком корректно. Допустим, Массимо Каррера — тоже взрывной по характеру, но в этом смысле никогда не перегибал палку. В отличие от Тедеско. Уж не знаю, чего в нем больше — артистизма или шарлатанства», — приводят слова Непомнящего «Известия».

Он также отметил, что при Тедеско «Спартак» стал более предсказуемым в своих действиях.

«За долгие годы «Спартак» приучил, что всегда нацелен на атаку. Это его фирменный стиль. Но Тедеско предпочитает действовать вторым номером. Причём играет одинаково — что с «Зенитом», что с «Тамбовом»! Схема вообще не меняется», — резюмировал Непомнящий.

Ранее сообщалось, что Тедеско выбрал Валерия Карпина лучшим тренером прошлого сезона в РПЛ.