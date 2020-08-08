Боец Bellator Лореда восхитила фанатов танцем в октагоне после победного боя

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Боец лёгкого веса Валери Лореда победила Тару Графф техническим нокаутом на турнире Bellator 243.
Боец Bellator Лореда восхитила фанатов танцем в октагоне после победного боя
  • @valerielouredaa
  • Twitter

После остановки поединка спортсменка устроила зажигательный танец прямо в октагоне, энергично вращая бёдрами. Подписчики Twitter оценили выступление Лореда по завершении боя: её грациозные движения вызвали у них восторг.

Ранее сообщалось, что обидчик Фёдора Емельяненко потерпел третье поражение подряд.

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