Боец Bellator Лореда восхитила фанатов танцем в октагоне после победного боя
- @valerielouredaa
После остановки поединка спортсменка устроила зажигательный танец прямо в октагоне, энергично вращая бёдрами. Подписчики Twitter оценили выступление Лореда по завершении боя: её грациозные движения вызвали у них восторг.
A WIN by KO! 🤯 Then @valerielouredaa dances it off without a scratch at #Bellator243. @BellatorMMA#Bellator#MMA#MonsterEnergypic.twitter.com/8Bh4vSswQB— Monster Energy (@MonsterEnergy) August 8, 2020
Ранее сообщалось, что обидчик Фёдора Емельяненко потерпел третье поражение подряд.