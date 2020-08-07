Мещеряков прокомментировал информацию о предложении «Фенербахче» по Смолову

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Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Фёдора Смолова в турецкий «Фенербахче».
Мещеряков прокомментировал информацию о предложении «Фенербахче» по Смолову
  • © AFP7/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Смолов в Турции? Я таких сказок уже столько начитался за последнее время. Мы столько игроков продали — и в такие клубы, которые я ни разу не слышал. А продали тех, которых уже давно нет в клубе», — приводит слова Мещерякова «Чемпионат».

30-летний Cмолов является игроком «Локомотива» с 2018 года. Вторую половину прошедшего сезона он провёл в аренде в испанской «Сельте». По данным турецких СМИ, «Фенербахче» сделал официальное предложение «Локомотиву» по трансферу россиянина.

Ранее сообщалось, что Смолов впервые с декабря вышел на поле в составе «Локомотива».

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