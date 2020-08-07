Эдер получил травму в матче за Суперкубок России по футболу

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Нападающий московского «Локомотива» Эдер покинул поле из-за травмы в матче за Суперкубок России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом».
Эдер получил травму в матче за Суперкубок России по футболу
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

На 60-й минуте португальский футболист получил повреждение в ходе борьбы в штрафной «Зенита». Работники медицинской службы вынесли носилки, но в итоге Эдер смог самостоятельно покинуть поле. Вместо него вышел Фёдор Смолов.

По истечении 61-й минуты «Зенит» обыгрывает «Локомотив» со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что Смолов впервые с декабря 2019 года вышел на поле в официальном матче в составе «Локомотива».

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