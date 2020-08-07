Карякин продаёт машину, чтобы собрать деньги на участие в «Дакаре-2021»

Победитель ралли «Дакар» 2017 года и серебряный призёр рейда-2020 в классе мотовездеходов (SSV) Сергей Карякин рассказал, что выставил на продажу личный автомобиль, чтобы собрать средства для участия в гонке 2021 года.

«История 2018 года, когда я продавал Mercedes-Benz Sprinter, повторяется. Продаю Golf ради участия в «Дакаре». Сейчас заканчивается время подачи заявок, и нужно хоть какие-то деньги найти, чтобы просто выиграть время. Если не проплатить часть взноса, меня потом не включат в стартовый лист», — приводит слова Карякина «Екатеринбург Онлайн».

Он отметил, что вездеход для новой гонки уже построен, а также подготовлена машина техподдержки и определённый запас запчастей.

«Но нужны деньги на стартовые взносы, это 10 млн. Ещё необходимо, чтобы машины и команда доехали до Марселя, погрузились на паром, долетели до Саудовской Аравии. А ещё есть траты на питание, проживание и запчасти для спортивных автомобилей», — добавил гонщик.

Ралли-рейд «Дакар» 2021 года пройдёт с 3 по 15 января в Саудовской Аравии.

Ранее «Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре.