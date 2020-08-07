СМИ: Семак назвал Сёмина лучшим тренером РПЛ сезона-2019/20

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак проголосовал за бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина при выборе лучшего наставника РПЛ сезона-2019/20.

Об этом сообщает Sports24.

Отмечается, что Семак поставил на первое место Сёмина, на второе — главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, а на третье — наставника «Рубина» Леонида Слуцкого.

В прошедшем сезоне Сёмин возглавлял московской «Локомотив», но покинул клуб по окончании контракта. В результате в последних турах должность главного тренера занимал сербский специалист Марко Николич.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско проголосовал за Карпина на выборах лучшего наставника прошедшего чемпионата.