Футболист «Локомотива» Идову проведёт сезон в аренде в «Химках»

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Защитник московского «Локомотива» Брайан Идову проведёт сезон-2020/21 в аренде в подмосковных «Химках».
Футболист «Локомотива» Идову проведёт сезон в аренде в «Химках»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе «Химок», Идову пополнил состав подмосковного коллектива на правах аренды. Как сообщили в клубе, соглашение с футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Идову известен по выступлениям за «Амкар», санкт-петербургское «Динамо» и «Локомотив». В составе железнодорожников он провёл 25 матчей, но не отметился забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило поправки в регламент Российской премьер-лиги относительно аренды игроков.

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