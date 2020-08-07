Футболист «Локомотива» Идову проведёт сезон в аренде в «Химках»

Защитник московского «Локомотива» Брайан Идову проведёт сезон-2020/21 в аренде в подмосковных «Химках».

Как сообщили в пресс-службе «Химок», Идову пополнил состав подмосковного коллектива на правах аренды. Как сообщили в клубе, соглашение с футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Идову известен по выступлениям за «Амкар», санкт-петербургское «Динамо» и «Локомотив». В составе железнодорожников он провёл 25 матчей, но не отметился забитыми мячами.

🤝🏻 Красно-чёрные арендовали защитника «Локомотива» Брайана Идову.



Арендное соглашение с нигерийским защитником рассчитано до конца сезона.



Приветствуем Брайана в «Химках» и желаем удачных выступлений за нашу команду! pic.twitter.com/d7yniIrhbP — ФК Химки (@fc_khimki) August 7, 2020

Ранее сообщалось, что бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило поправки в регламент Российской премьер-лиги относительно аренды игроков.