Шалимов рассказал, чем отличается Глушаков от других полузащитников

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о своём экс-подопечном, полузащитнике Денисе Глушакове.

«У него позиция важная — центр поля. Футболист он опытный, классный. У нас забивал важные мячи и отдавал голевые передачи. То, что у него хороший удар, мы всегда знали. Плюс ещё есть одно качество — бежит вперёд, входит в штрафную на скорости. Не за счёт дриблинга, а даже и без мяча. Глушаков оказывается там, откуда забивают. Настырно открывается вторым темпом и если получает мяч, то умеет им распорядиться. Многие полузащитники просто не добегают до ворот соперника, а лишь в середине поля ведут игру», — сказал Шалимов в интервью «Чемпионату».

В прошлом сезоне Глушаков провёл 24 матча за «Ахмат» в Российской премьер-лиге и забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что Глушаков покинул «Ахмат» ради детей.