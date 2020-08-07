Источник рассказал о регламенте матча за Суперкубок России — 2020
- © Григорий Соколов
- РИА Новости
Об этом сообщает Sport24. по информации источника, данное решение принято вопреки пожеланию Первого канала, который будет транслировать встречу.
Кроме того, командам разрешат провести по шесть замен с учётом дополнительного времени.
Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдёт 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что в матче за Суперкубок России — 2020 могут отменить дополнительное время.