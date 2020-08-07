Источник рассказал о регламенте матча за Суперкубок России — 2020

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» решено проводить с дополнительным временем в случае ничейного результата по истечении основного времени игры.

Об этом сообщает Sport24. по информации источника, данное решение принято вопреки пожеланию Первого канала, который будет транслировать встречу.

Кроме того, командам разрешат провести по шесть замен с учётом дополнительного времени.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдёт 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что в матче за Суперкубок России — 2020 могут отменить дополнительное время.