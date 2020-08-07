Источник рассказал о регламенте матча за Суперкубок России — 2020

Короткая ссылка
Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» решено проводить с дополнительным временем в случае ничейного результата по истечении основного времени игры.
Источник рассказал о регламенте матча за Суперкубок России — 2020
  • © Григорий Соколов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sport24. по информации источника, данное решение принято вопреки пожеланию Первого канала, который будет транслировать встречу. 

Кроме того, командам разрешат провести по шесть замен с учётом дополнительного времени.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдёт 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что в матче за Суперкубок России — 2020 могут отменить дополнительное время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить