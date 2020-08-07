Футболист «Зенита» Сантос оценил уровень РПЛ

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) после своего первого сезона.

«Я приехал из «Гамбурга», где провёл три года и играл с высокой интенсивностью против очень квалифицированных команд. Я смог многому научиться за это время в Германии. Когда приезжал в Россию, то был готов к этому и смог провести хороший сезон, выиграть два титула, играя почти все матчи. Чемпионат России стал очень качественным. Мы почти вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, но финишировали последними в группе. К сожалению, мы проиграли «Бенфике» в последнем туре, но в Лиге чемпионов выездные игры очень сложные», — цитирует Сантоса Yahoo Sports.

В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Ранее Малком опроверг информацию о желании покинуть «Зенит».