Футболист «Зенита» Сантос оценил уровень РПЛ

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Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) после своего первого сезона.
Футболист «Зенита» Сантос оценил уровень РПЛ
  • Дуглас Сантос (слева)
  • Reuters
  • © EMMANUEL FOUDROT

«Я приехал из «Гамбурга», где провёл три года и играл с высокой интенсивностью против очень квалифицированных команд. Я смог многому научиться за это время в Германии. Когда приезжал в Россию, то был готов к этому и смог провести хороший сезон, выиграть два титула, играя почти все матчи. Чемпионат России стал очень качественным. Мы почти вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, но финишировали последними в группе. К сожалению, мы проиграли «Бенфике» в последнем туре, но в Лиге чемпионов выездные игры очень сложные», — цитирует Сантоса Yahoo Sports.

В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Ранее Малком опроверг информацию о желании покинуть «Зенит».

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