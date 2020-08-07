Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы
- Reuters
На стадии 1/4 финала встретятся:
«Шахтёр» — «Базель»;
«Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»;
«Интер» — «Байер»;
«Вулверхэмптон Вондерерс» — «Севилья».
В полуфиналах сойдутся победители четвёртого и второго четвертьфиналов, а также победители третьего и первого четвертьфиналов.
Все оставшиеся матчи плей-офф пройдут в формате «Финала восьми» в немецких Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене.
Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, обыграв «Олимпиакос».