Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

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По итогам доигровки матчей 1/8 финала стали известны все участники четвертьфиналов Лиги Европы УЕФА.
Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы
  • Reuters

На стадии 1/4 финала встретятся:

«Шахтёр» — «Базель»;

«Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»;

«Интер» — «Байер»;

«Вулверхэмптон Вондерерс» — «Севилья».

В полуфиналах сойдутся победители четвёртого и второго четвертьфиналов, а также победители третьего и первого четвертьфиналов.

Все оставшиеся матчи плей-офф пройдут в формате «Финала восьми» в немецких Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, обыграв «Олимпиакос».

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