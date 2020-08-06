Певец Птаха рассказал, почему Кокорин и Мамаев вступили в драку в 2018-м

Певец Давид Нуриев, известный как Птаха, поделился мнением относительно серии драк осенью 2018 года, в которых приняли участие футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«Я знаю эту историю не так, как это развивали СМИ. Спровоцировали их, потому что водитель им крикнул: «Эй! Петухи! Вы плохо играете!» За что они его и побили. Он подал на них в суд. И история с мужчиной азиатской внешности. Он начал с ними по-хамски говорить. Они начали ему тоже хамить. В итоге футболисты переборщили с тем стулом. Я вообще не понимаю, что депутат делал в шесть утра в месте, где все тусуются после пьянок», — заявил исполнитель в интервью Анару Ибрагимову.

За участие в серии потасовок Кокорин и Мамаев провели в местах лишения свободы почти год — с октября 2018-го по сентябрь 2019 года.

Ранее Тедеско отметил умение Кокорина укрывать мяч корпусом.