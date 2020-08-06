Шлеменко заинтересован в проведении боя с Исмаиловым

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что ему интересен бой с соотечественником Магомедом Исмаиловым, однако на данный момент он ведёт переговоры с другой организацией.
Шлеменко заинтересован в проведении боя с Исмаиловым
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Я сейчас на пути в одну организацию, работаю в этом направлении. Пока не задумывался о бое с Магомедом, мне сложно об этом что-то сказать. Но в целом интересно, конечно. Поскольку Исмаилов прибавляет. А сейчас, после Емельяненко, он ещё и на хорошем счету. Если наш бой состоится, он явно не будет рядовым, а очень рейтинговым и кассовым. Он составит конкуренцию ведущим мировым организациям», — цитирует Шлеменко YouTube-канал «Ушатайка».

Ранее Исмаилов победил Александра Емельяненко техническим нокаутом.

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