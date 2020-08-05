Газизов объявил, что Гулиев, Мелкадзе и Ломовицкий будут отданы в аренду или проданы

Короткая ссылка
Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов огласил решения клуба по ряду игроков.
Газизов объявил, что Гулиев, Мелкадзе и Ломовицкий будут отданы в аренду или проданы
  • © РИА Новости / Александр Вильф

В частности, он отметил, что Александр Ломовицкий, Артём Тимофеев, Георгий Мелкадзе и Аяз Гулиев будут либо проданы, либо отданы в аренду.

При этом Резиуан Мирзов и Максим Глушенков пока остаются в команде.

«У кого-то есть травмы, у кого-то есть определённые вопросы с нашим виденьем их будущего. Что на сегодняшний день они не помощники — именно в этот момент. Хотя они все очень сильные игроки, могут усилить любую команду», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился первыми впечатлениями от Александра Кокорина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить