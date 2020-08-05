Газизов объявил, что Гулиев, Мелкадзе и Ломовицкий будут отданы в аренду или проданы

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов огласил решения клуба по ряду игроков.

В частности, он отметил, что Александр Ломовицкий, Артём Тимофеев, Георгий Мелкадзе и Аяз Гулиев будут либо проданы, либо отданы в аренду.

При этом Резиуан Мирзов и Максим Глушенков пока остаются в команде.

«У кого-то есть травмы, у кого-то есть определённые вопросы с нашим виденьем их будущего. Что на сегодняшний день они не помощники — именно в этот момент. Хотя они все очень сильные игроки, могут усилить любую команду», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился первыми впечатлениями от Александра Кокорина.