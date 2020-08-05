Журналист: Гуга пропустит матч «Атлетико Минейро» из-за перехода в «Спартак»
- Reuters
Об этом написал в Twitter бразильский журналист Виктор Морейро.
По его словам, «продажа Гуги идёт полным ходом, хотя контракт ещё не подписан». Он также добавил, что спортсмен не будет включён в заявку на ближайший матч своей команды, чтобы сохранить форму и избежать риска травмы.
Контракт 21-летнего Гуги с «Атлетико» действует до 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал запрос по трансферу бразильца Гуги.