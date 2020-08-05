Экс-президент «Спартака» сравнил Урунова с Мирзовым

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил переход Остона Урунова из «Уфы».

«Двоякое впечатление от этого игрока. Он мне чем-то напоминает Мирзова. Похож на бурю в стакане: что-то несётся, обостряет, а в конце бам — и ничего. Пока что Урунов такой же футболист. Восходящие звёзды, лучшие бомбардиры в клубе приходят в новую команду и быстро гаснут. Как Крал, например, который себя ничем не проявил», — цитирует Червиченко News.ru.

19-летний Урунов подписал с красно-белыми долгосрочный контракт.

Ранее Урунов рассказал, что отец хотел видеть его в «Спартаке».