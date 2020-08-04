Карлсен обыграл Непомнящего в финале онлайн-турнира по быстрым шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл чемпиону мира Магнусу Карлсену в финале онлайн-турнира по быстрым шахматам Legends of Chess.

Финал проходил по схеме до двух побед. В первом матче норвежец оказался сильнее в тай-брейке, во втором одержал уверенную победу со счётом 2,5:0,5.

Этот турнир стал четвёртым в серии, организованной Карлсеном. Он выиграл первый, третий и четвёртый турниры. Во втором победа досталась россиянину Даниилу Дубову. Карлсен, Дубов, а также китаец Дин Лижэнь и американец Хикару Накамура сразятся теперь в гранд-финале.

Ранее сообщалось, что российская шахматистка Александра Костенюк проиграла в финале онлайн-турнира Women's Speed Chess Championship представительнице Украины Анне Ушениной.