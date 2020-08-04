«Уиган» вылетел из Чемпионшипа после отклонения апелляции клуба на снятие 12 очков

Независимая арбитражная комиссия не удовлетворила апелляцию выступающего в Чемпионшипе (второй по рангу дивизион Англии) «Уигана» на снятие 12 очков.

Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба. Как следствие, у «Уигана» осталось 47 зачётных баллов. Он опустился с 13-й на предпоследнюю, 23-ю строчку в турнирной таблице, вылетев в Лигу 1.

Клуб был наказан за введение внешнего управления в связи с тяжёлым финансовым положением. 1 июля владельцы «Уигана» из Гонконга признали, что не в состоянии больше обеспечивать клуб. В апелляции «Уиган» акцентировал внимание на сложные обстоятельства из-за коронавируса. Его доводы, однако, не убедили арбитражную комиссию.

Ранее сообщалось, что бывший наставник «Мидлсбро» и «Ноттингем Форест» Айтор Каранка возглавил «Бирмингем», выступающий в Чемпионшипе.