«Уиган» вылетел из Чемпионшипа после отклонения апелляции клуба на снятие 12 очков
- Reuters
Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба. Как следствие, у «Уигана» осталось 47 зачётных баллов. Он опустился с 13-й на предпоследнюю, 23-ю строчку в турнирной таблице, вылетев в Лигу 1.
Клуб был наказан за введение внешнего управления в связи с тяжёлым финансовым положением. 1 июля владельцы «Уигана» из Гонконга признали, что не в состоянии больше обеспечивать клуб. В апелляции «Уиган» акцентировал внимание на сложные обстоятельства из-за коронавируса. Его доводы, однако, не убедили арбитражную комиссию.
Ранее сообщалось, что бывший наставник «Мидлсбро» и «Ноттингем Форест» Айтор Каранка возглавил «Бирмингем», выступающий в Чемпионшипе.