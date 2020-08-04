Теннисный турнир серии «Мастерс» в Мадриде отменён из-за пандемии коронавируса
- РИА Новости
Мужские и женские соревнования на грунтовых кортах должны были состояться с 12 по 20 сентября.
«После роста случаев заболевания COVID-19 несколько дней назад власти Мадрида объявили о введении новых мер для предотвращения распространения вируса», — сообщили организаторы.
Изначально Madrid Open был запланирован на май, однако из-за пандемии коронавируса он был перенесён на сентябрь.
Ранее стало известно, что россиянка Дарья Касаткина проиграла на старте турнира WTA в Палермо.