Теннисный турнир серии «Мастерс» в Мадриде отменён из-за пандемии коронавируса

Организаторы «Мастерса» в Мадриде, проводимого под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), приняли решение отменить турнир из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Испании.

Мужские и женские соревнования на грунтовых кортах должны были состояться с 12 по 20 сентября.

«После роста случаев заболевания COVID-19 несколько дней назад власти Мадрида объявили о введении новых мер для предотвращения распространения вируса», — сообщили организаторы.

Изначально Madrid Open был запланирован на май, однако из-за пандемии коронавируса он был перенесён на сентябрь.

Ранее стало известно, что россиянка Дарья Касаткина проиграла на старте турнира WTA в Палермо.