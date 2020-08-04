«Мордовия» не сыграет в ПФЛ и потеряет профессиональный статус

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«Мордовия» не будет выступать в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий по рангу дивизион) в сезоне-2020/21 и таким образом потеряет профессиональным статус.
«Мордовия» не сыграет в ПФЛ и потеряет профессиональный статус
  • РИА Новости

Об этом заявил ТАСС директор саранского клуба Николай Левин. По его словам, «Мордовия» упустила время для погашения долгов и прохождения лицензирования в ПФЛ.

«Если команда и будет играть, то уже среди любительских коллективов. Клуб пока функционирует, юридическое лицо сохранено. Не теряем и надежду, что полугодовая задолженность по зарплатам будет погашена», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» в сезоне-2020/21 будет принимать соперников по чемпионату России в Саранске.

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