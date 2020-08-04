«Мордовия» не сыграет в ПФЛ и потеряет профессиональный статус
- РИА Новости
Об этом заявил ТАСС директор саранского клуба Николай Левин. По его словам, «Мордовия» упустила время для погашения долгов и прохождения лицензирования в ПФЛ.
«Если команда и будет играть, то уже среди любительских коллективов. Клуб пока функционирует, юридическое лицо сохранено. Не теряем и надежду, что полугодовая задолженность по зарплатам будет погашена», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Тамбов» в сезоне-2020/21 будет принимать соперников по чемпионату России в Саранске.