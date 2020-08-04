Адвокат рассказал, когда CAS вынесет решение по делам российских биатлонисток

Алексей Панич, адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, рассказал, когда будет оглашено решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговым делам российских спортсменок.

«В соответствии с последним уведомлением CAS, срок для подготовки решений в отношении Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной был опять продлён. Решения по трём российским биатлонисткам следует ожидать в конце августа — начале сентября», — приводит слова Панича ТАСС.

Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Их результаты на Олимпиаде были аннулированы. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призёрами составе эстафетной команды.

Ранее сообщалось, что CAS рассмотрит дело биатлониста Устюгова 20 октября.