Червиченко считает странным ожидание Кокориным и Мамаевым оправдательного приговора

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о решении Мосгорсуда частично смягчить приговор Павлу Мамаеву и оставить без изменений наказание для Александра Кокорина за участие в драках в центре Москвы.
Червиченко считает странным ожидание Кокориным и Мамаевым оправдательного приговора
  • РИА Новости

По словам функционера, «очень странно сначала зарядить человеку стулом по голове, а потом надеяться, что скажут, будто этого не было».

«Может, они рассчитывали на совсем оправдательный приговор? Ребята повеселились, отбыли за это определённое время, всё встало в сознании на место. Теперь они понимают: вне зависимости от того, насколько ты значимый в футбольном мире специалист, за любые противозаконные действия придёт своё наказание. То, что они пережили и где побывали, — этого вполне достаточно за всё совершённое», — цитирует Червиченко news.ru.

Ранее сообщалось, что Александр Протасовицкий прокомментировал решение Мосгорсуда по приговору Кокорину.

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