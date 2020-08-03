Дзюба рассказал, чем может заняться после завершения карьеры

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Нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба поделился размышлениями о своём будущем после завершения спортивной карьеры.
Дзюба рассказал, чем может заняться после завершения карьеры
  • РИА Новости

«В августе мне будет 32 — потихоньку задумываюсь, что будет дальше. Бизнес — точно нет, потому что нужно что-то понимать и уделять этому время. Кому-то доверишься — обманут 100%. Может, пойду экспертом на телевидение — но если случится так, буду смотреть каждый матч и стараться быть объективным. Прийти в студию, спросить, какой счёт, а потом что-то говорить — ерунда. Но пока больше склоняюсь к тренерству. Думал, чего хочу больше, — стать тренером или спортивным директором. Решил, что если захочу остаться в футболе, моё место будет рядом с полем, а не в кабинете», — приводит слова Дзюбы Sports.ru.

На взрослом уровне Дзюба играет с 2006 года. Он является воспитанником московского «Спартака», за время выступлений за который был в аренде в «Томи» и «Ростове». В «Зенит» от перешёл в 2015 году и записал в свой актив аренду в тульском «Арсенале». В общей сложности на клубном уровне он провёл 428 матчей, в которых забил 151 мяч и отдал 88 голевых передач. В составе основной сборной он отыграл в 42 матчах, забил 24 мяча и отдал 13 голевых передач.

Ранее Дзюба объяснил, почему не вступился за фанатов после массовых задержаний.

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