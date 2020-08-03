Дзюба объяснил, почему не вступился за фанатов после массовых задержаний

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Нападающий «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба объяснил, почему не стал заступаться за фанатов после массовых задержаний в конце 2019 года.
Дзюба объяснил, почему не вступился за фанатов после массовых задержаний
  • globallookpress.com

«Мне говорили, что было бы красиво, если бы я вступился за фанатов. Я этого не сделал, потому что мне это казалось лицемерием. Я никому не жаловался, ни в чём не виноват. Заступился бы — стал бы для кого-то хорошим. Мне это не нужно. К тому же кто я такой для правоохранительных органов? Ой, Артём Дзюба сказал, значит, сделаем, как он просит. Мы же часто слышим будничные истории, когда известный человек кому-то предъявляет: «Да вы знаете, кто я такой?» Да всем всё равно, кто ты такой. Веди себя прилично, в пределах закона — и всё равно, кто ты такой», — приводит слова Дзюбы Sports.ru.

Ситуация с оскорбительными кричалками фанатов в адрес Дзюбы началась на матче сборной России против Сан-Марино. Затем болельщики продолжили оскорблять футболиста на матчах РПЛ, за чем последовала волна задержаний.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обезглавили алюминиевую фигуру Дзюбы.

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