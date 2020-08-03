Новичок «Зенита» Ловрен заявил, что уже начал учить русский язык

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Новый игрок футбольного клуба «Зенит» хорватский защитник Деян Ловрен рассказал о своих планах по изучению русского языка.
Новичок «Зенита» Ловрен заявил, что уже начал учить русский язык
  • Reuters

«Я уже начал немного учить русский — неделю или около 10 дней назад. У меня есть приложение, с которым я изучаю кириллицу. Думаю, получается неплохо. Русский будет моим пятым языком. Я понимаю довольно много слов, потому что они похожи на хорватские. Думаю, что освою русский быстрее, чем другие языки», — рассказал Ловрен в интервью пресс-службе клуба.

Ловрен, подписавший трёхлетний контракт с «Зенитом», выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. В его активе 185 матчей за мерсисайдцев, в которых он забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. В составе «Ливерпуля» он стал чемпионом АПЛ, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Ловрен выбрал игровой номер в «Зените».

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