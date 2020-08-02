Поражение от России на ЧМ-2018 стало одной из причин создания академии в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии объявили о планах по созданию крупной спортивной академии Mahd Sports Academy.

В Mahd Sports Academy смогут заниматься мальчики и девочки в возрасте 6—12 лет. При этом руководители академии рассчитывают, что к 2025 году количество занимающихся составит 1,7 млн человек.

Инициативу создания академии одобрили президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, главный тренер английского «Тоттенхэма» и двукратный победитель Лиги чемпионов Жозе Моуринью, бывший главный тренер сборной России и мадридского «Реала» Фабио Капелло, а также наставник сборной Италии Роберто Манчини и экс-голкипер национальной команды Нидерландов Эдвин ван дер Сар.

Отмечается, что одной из причин создания крупной спортивной академии стали последние неудачи арабских спортсменов на международных турнирах. В их числе называется поражение от сборной России на чемпионате мира по футболу со счётом 0:5.

Ранее бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов объявил об открытии своей футбольной школы в Долгопрудном.