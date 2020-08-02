Канделаки считает, что Кокорин перешёл в «Спартак» из-за денег

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила переход в московский «Спартак» нападающего Александра Кокорина.
Канделаки считает, что Кокорин перешёл в «Спартак» из-за денег
  • РИА Новости

«Александр Кокорин перешёл в «Спартак». Этот трансфер, как мне кажется, окончательно оформляет простую истину: экономическая целесообразность в настоящее время стоит выше клубных пристрастий. Всё выглядит вполне логично: спортивная карьера довольно коротка, а симпатии болельщиков непостоянны. Потому выбор между большими деньгами и отношением болельщиков становится всё очевиднее», — написала Канделаки в своём Telegram.

29-летний российский форвард подписал трёхлетний контракт со «Спартаком» на правах свободного агента. Последним клубом Кокорина был ФК «Сочи», который арендовал нападающего у «Зенита».

Ранее «Спартак» объявил о подписании Кокорина.

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