Канделаки считает, что Кокорин перешёл в «Спартак» из-за денег

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила переход в московский «Спартак» нападающего Александра Кокорина.

«Александр Кокорин перешёл в «Спартак». Этот трансфер, как мне кажется, окончательно оформляет простую истину: экономическая целесообразность в настоящее время стоит выше клубных пристрастий. Всё выглядит вполне логично: спортивная карьера довольно коротка, а симпатии болельщиков непостоянны. Потому выбор между большими деньгами и отношением болельщиков становится всё очевиднее», — написала Канделаки в своём Telegram.

29-летний российский форвард подписал трёхлетний контракт со «Спартаком» на правах свободного агента. Последним клубом Кокорина был ФК «Сочи», который арендовал нападающего у «Зенита».

Ранее «Спартак» объявил о подписании Кокорина.