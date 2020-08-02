Шевченко будет защищать свой чемпионский титул UFC в бою с Майей

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Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко узнала имя следующей соперницы.
Шевченко будет защищать свой чемпионский титул UFC в бою с Майей
  • © Ronald Martinez/Getty Images/AFP

В очередном поединке представительница Киргизии встретится с Дженнифер Майей, которая победила Джоан Калдервуд болевым приёмом на турнире UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе.

Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции руководитель промоушена Дана Уайт.

Шевченко после успеха Майи оставила в Twitter сообщение: «До скорой встречи».

Ранее сообщалось, что знаменитый тяжеловес Даниэль Кормье прокомментировал победу Дерека Брансона над Эдменом Шахбаряном на турнире UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе.

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