Брансон досрочно победил Шахбаряна на UFC Fight Night 173

Короткая ссылка
Американец Дерек Брансон досрочно победил своего соотечественника Эдмена Шахбаряна на турнире UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе.
Брансон досрочно победил Шахбаряна на UFC Fight Night 173
  • Reuters

Их поединок возглавил программу и прошёл в среднем весе. Шахбарян активнее начал бой, работая первым номером. Однако он пропустил атаку, и после перехода в партер Брансон нанёс ему несколько мощных ударов. Во второй половине раунда, напротив, Шахбарян опасно атаковал в стойке.

Во втором раунде в октагоне шла обоюдоострая борьба. Концовка осталась за Брансоном. Первая же его атака в третьем раунде завершилась вмешательством рефери, который зафиксировал победу 36-летнего Брансона техническим нокаутом.

Он довёл число своих побед до 21, имея семь поражений. 22-летний Шахбарян впервые уступил после 11 побед кряду.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Майя победила Джоан Калдервуд в согласном бою турнира UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить