Брансон досрочно победил Шахбаряна на UFC Fight Night 173

Американец Дерек Брансон досрочно победил своего соотечественника Эдмена Шахбаряна на турнире UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе.

Их поединок возглавил программу и прошёл в среднем весе. Шахбарян активнее начал бой, работая первым номером. Однако он пропустил атаку, и после перехода в партер Брансон нанёс ему несколько мощных ударов. Во второй половине раунда, напротив, Шахбарян опасно атаковал в стойке.

Во втором раунде в октагоне шла обоюдоострая борьба. Концовка осталась за Брансоном. Первая же его атака в третьем раунде завершилась вмешательством рефери, который зафиксировал победу 36-летнего Брансона техническим нокаутом.

Он довёл число своих побед до 21, имея семь поражений. 22-летний Шахбарян впервые уступил после 11 побед кряду.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Майя победила Джоан Калдервуд в согласном бою турнира UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе.