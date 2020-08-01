Сёмин заявил, что не знаком с Николичем
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- РИА Новости
«Знакомство с Николичем? Я его не видел», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».
Сёмин покинул «Локомотив» 31 мая по истечении контракта с клубом, который под его руководством трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. Вместо него на пост был назначен Николич.
Ранее сообщалось, что Сёмин и Николич сидели на одном ряду во время матча ФНЛ «Чертаново» — «Спартак-2».