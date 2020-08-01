Сёмин заявил, что не знаком с Николичем

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что лично не знаком со сменившим его на этом посту сербским специалистом Марко Николичем.

«Знакомство с Николичем? Я его не видел», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Сёмин покинул «Локомотив» 31 мая по истечении контракта с клубом, который под его руководством трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. Вместо него на пост был назначен Николич.

Ранее сообщалось, что Сёмин и Николич сидели на одном ряду во время матча ФНЛ «Чертаново» — «Спартак-2».