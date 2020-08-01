Роналду не поможет «Ювентусу» в заключительном туре серии А

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Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не поможет своей команде в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А с римской «Ромой».
Роналду не поможет «Ювентусу» в заключительном туре серии А
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба «Ювентуса», 35-летний португалец не был включён в заявку команды на матч. Причина такого решения не называется.

Таким образом, Роналду потерял теоретическую возможность опередить форварда «Лацио» Чиро Иммобиле в борьбе за «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру европейских лиг. В активе Роналду 31 мяч, тогда как на счету Иммобиле — 35. Второе место у поляка Роберта Левандовски из мюнхенской «Баварии», забившего 34 мяча.

Матч «Ювентус» — «Рома» состоится 1 августа в Турине на «Альянц Стэдиум». «Ювентус» досрочно стал чемпионом Серии А, а «Рома» обеспечила себе пятое место по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что Иммобиле обогнал Левандовски в споре за «Золотую бутсу».

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