Хореограф Глейхенгауз рассказал об уходе фигуристки Косторной

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, рассказал подробности об уходе фигуристки Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко.

«Алёне первой в этом году были поставлены программы, мне всё очень нравилось, как и самой Алёне. А в середине июля она начинает плохо тренироваться, не выполнять наши задания, огрызаться и всем видом показывать, что что-то не так, это продолжается недолго. Однажды мы вышли с тренировки с нашей второй группой, в коридоре нас встретила Алёна и заявила, что больше не хочет тренироваться и что она уже договорилась, что будет заниматься в группе Плющенко. Сами понимаете нашу реакцию. Я сказал ей, что, может быть, она в каком-то гневе, может быть, это переходный возраст и из-за этого она на что-то эмоционально обиделась и так отреагировала, спросил её, что случилось. На что она ответила, что приняла это решение два месяца назад»,— рассказал Глейхенгауз в своём Instagram.

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

Ранее сообщалось, что Косторная отказалась комментировать свой уход от Тутберидзе.