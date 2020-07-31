Стролл стал лучшим во второй практике Гран-при Великобритании, Квят — 15-й

Канадский пилот Racing Point Лэнс Стролл показал лучшее время во второй сессии свободных заездов четвёртого этапа «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.

Канадский пилот в своей лучшей попытке преодолел круг по трассе «Сильверстоун» за 1 минуту 27,274 секунды.

Вторым стал пилот Red Bull Александер Албон, разбивший свой болид по ходу сессии. Тройку замкнул финский гонщик Mercedes Валттери Боттас.

Российский гонщик Aplha Tauri Даниил Квят занял в итоговом протоколе 15-е место, уступив лидеру 1,152 секунды.

CLASSIFICATION: END OF FP2



Just nine-hundredths between the top two as Lance Stroll finishes P1 in second practice ⏱️#BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/NGO6AV5iQk — Formula 1 (@F1) July 31, 2020

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Великобритании.