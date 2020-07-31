Стролл стал лучшим во второй практике Гран-при Великобритании, Квят — 15-й

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Канадский пилот Racing Point Лэнс Стролл показал лучшее время во второй сессии свободных заездов четвёртого этапа «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
Стролл стал лучшим во второй практике Гран-при Великобритании, Квят — 15-й
  • Reuters

Канадский пилот в своей лучшей попытке преодолел круг по трассе «Сильверстоун» за 1 минуту 27,274 секунды.

Вторым стал пилот Red Bull Александер Албон, разбивший свой болид по ходу сессии. Тройку замкнул финский гонщик Mercedes Валттери Боттас.

Российский гонщик Aplha Tauri Даниил Квят занял в итоговом протоколе 15-е место, уступив лидеру 1,152 секунды.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Великобритании.

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