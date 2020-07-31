Траньков удивлён уходу Косторной от Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказал мнение об уходе Алёны Косторной из группы тренера Этери Тутберидзе.

«Новость очень сильно удивила. В случае Александры Трусовой недовольства были понятны — не очень удачные результаты в соревнованиях. У Косторной с результатами всё было хорошо. Если спортсмен зрелый и с головой и если на тренировке происходят неудобные моменты, то это нужно обсуждать с тренером. А ставить условия — это, конечно, неправильно. Я этого не понимаю, для меня это странно», — приводит слова Транькова «Чемпионат».

Он отметил, что пока непонятно, как Евгений Плющенко, к которому ушли Трусова и Косторная, справится со своей тренерской задачей.

«Всем нужно улучшить результаты или как минимум оставить на прежнем уровне. Я желаю ему удачи, очень уважаю его как спортсмена и человека. Мне интересно посмотреть на это. Я не скрывал своих симпатий к Косторной из всех наших одиночниц. Поэтому здесь мне и интересно, но я и немного шокирован всем этим», — добавил бывший фигурист.

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

Ранее сообщалось, что Косторная отказалась комментировать свой уход от Тутберидзе.